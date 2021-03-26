Merve Boluğur yeni imajı sosyal medyayı salladı

Murat Dalkılıç ile iki yıllık evliliklerini sonlandırdıktan sonra Burak Dayı ile sevgili olan oyuncu geçtiğimiz günlerde yeni aşka yelken açtı. Oyunculuktan sonra YouTube kanalı açan Merve Boluğur, şarkıcılığa adım atacağını da söyleyerek bombayı patlatmıştı.