Merve Boluğur yeni imajıyla ''derin dekolteli'' şov
Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur, saçlarını kısacık kestirdi. Oyuncu yeni imajını da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisine sundu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren oyuncu Merve Boluğur, imaj değişikliğine gitti.
1 / 40
Her anını takipçileriyle paylaşan oyuncu, kuaförde çektirdiği fotoğraflarını da yayınlamayı ihmal etmedi.
2 / 40
Instagram'da 3,6 milyon takipçisi bulunan Merve Boluğur, saçlarını kulak hizasında kestirdi.
3 / 40
Instagram'da 3,6 milyon takipçisi bulunan Merve Boluğur, saçlarını kulak hizasında kestirdi.
4 / 40