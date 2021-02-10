Merve Boluğur'a takipçilerinden tepki

"ALDATTIM DA ALDATILDIM DA"

Merve Boluğur'un ilgi çeken itiraflarından biri ''Aldattım ve pişman değilim'' oldu. Boluğur, bir ilişkisinde sevgilisine ayrılmak istediğini söylemiş fakat sevgilisi bu ayrılığı kabul etmeyince aldatmış. Bu itirafıyla Enes Batur'u dahi şaşırtmayı başaran Merve Boluğur, ''Aldattım ama aldatıldım da'' dedi.