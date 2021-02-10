Merve Boluğur'a takipçilerinden tepki
Açıklamaları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından şarkıcılığa da adım atmıştı. İlk albümünün hazırlıklarına devam eden Boluğur, şimdi de resme merak sardı.
Açıklamaları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından şarkıcılığa da adım atmıştı. İlk albümünün hazırlıklarına devam eden Boluğur, şimdi de resme merak sardı.
Yaptığı tabloyu Instagram'dan paylaşan oyuncuya, sosyal medya kullanıcıları, "Bir tek bu kalmıştı yapmadığın, şimdi tam oldu" gibi mesajlar göndererek oyuncuyu ti'ye aldı.
Geçtiğimiz hafta sosyal medya fenomeni Enes Batur'un YouTube kanalına konuk olan Merve Boluğur, kadın-erkek ilişkileri üzerine yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.
"ALDATTIM DA ALDATILDIM DA"
Merve Boluğur'un ilgi çeken itiraflarından biri ''Aldattım ve pişman değilim'' oldu. Boluğur, bir ilişkisinde sevgilisine ayrılmak istediğini söylemiş fakat sevgilisi bu ayrılığı kabul etmeyince aldatmış. Bu itirafıyla Enes Batur'u dahi şaşırtmayı başaran Merve Boluğur, ''Aldattım ama aldatıldım da'' dedi.