  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Merve Boluğur'dan dikkat çeken ''Manukyan'' yorumu: Saçlarımı boyatır ben oynarım

Merve Boluğur'dan dikkat çeken ''Manukyan'' yorumu: Saçlarımı boyatır ben oynarım

Merve Boluğur önceki gün Rumelihisarı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Merve Boluğur'dan dikkat çeken ''Manukyan'' yorumu: Saçlarımı boyatır ben oynarım - Resim: 1

Merve Boluğur önceki gün Rumelihisarı'nda görüntülendi. Setlere geri dönmeye hazırlandığını söyleyen oyuncu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

1 / 9
Merve Boluğur'dan dikkat çeken ''Manukyan'' yorumu: Saçlarımı boyatır ben oynarım - Resim: 2

Setlere geri dönmeye hazırlandığını söyleyen oyuncu “Sağlam bir rol istiyorum. Manukyan'ın hayatı olabilir, çok da güzel oynarım. Her zaman öyle oynadım, şimdi de onu bekleyeceğim” dedi.

2 / 9
Merve Boluğur'dan dikkat çeken ''Manukyan'' yorumu: Saçlarımı boyatır ben oynarım - Resim: 3

Bu Manukyan’ın oyuncuların gündemine ilk kez gelişi değildi.

3 / 9
Merve Boluğur'dan dikkat çeken ''Manukyan'' yorumu: Saçlarımı boyatır ben oynarım - Resim: 4

"İzin vermediler" demişti
Geçen yıl Hülya Avşar da “Manukyan’ı çok oynamak isterdim. Senaryosu yazıldı ama izin vermediler” demişti.

4 / 9