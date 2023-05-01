Merve Boluğur'dan dikkat çeken ''Manukyan'' yorumu: Saçlarımı boyatır ben oynarım
Merve Boluğur önceki gün Rumelihisarı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Merve Boluğur önceki gün Rumelihisarı'nda görüntülendi. Setlere geri dönmeye hazırlandığını söyleyen oyuncu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Setlere geri dönmeye hazırlandığını söyleyen oyuncu “Sağlam bir rol istiyorum. Manukyan'ın hayatı olabilir, çok da güzel oynarım. Her zaman öyle oynadım, şimdi de onu bekleyeceğim” dedi.
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Bu Manukyan’ın oyuncuların gündemine ilk kez gelişi değildi.
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"İzin vermediler" demişti
Geçen yıl Hülya Avşar da “Manukyan’ı çok oynamak isterdim. Senaryosu yazıldı ama izin vermediler” demişti.
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