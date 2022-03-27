Merve Boluğur'un +18'li paylaşımı olay oldu
Attığı her adım, söylediği her söz olay olan güzel oyuncu Merve Boluğur bu sefer de "+18 uyarısıyla" yaptığı paylaşımla gündemde.
Sosyal medyayı aktif kullanan Boluğur, son yayınladığı pozla yine tüm dikkatleri üzerine topladı.
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Vücudunu saran tulumuyla objektif karşısına geçen Boluğur'un iddialı paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.
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Sütyensiz dekolteli tarzını takipçileriyle paylaşan Boluğur bu sefer paylaşımını yoruma kapadı.
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Merve Boluğur bununla da kalmadı ve fotoğrafa +18 emojisi koydu.
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