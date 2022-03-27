  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Merve Boluğur'un +18'li paylaşımı olay oldu

Merve Boluğur'un +18'li paylaşımı olay oldu

Attığı her adım, söylediği her söz olay olan güzel oyuncu Merve Boluğur bu sefer de "+18 uyarısıyla" yaptığı paylaşımla gündemde.

Merve Boluğur'un +18'li paylaşımı olay oldu - Resim: 1

Sosyal medyayı aktif kullanan Boluğur, son yayınladığı pozla yine tüm dikkatleri üzerine topladı.

1 / 63
Merve Boluğur'un +18'li paylaşımı olay oldu - Resim: 2

Vücudunu saran tulumuyla objektif karşısına geçen Boluğur'un iddialı paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.  

2 / 63
Merve Boluğur'un +18'li paylaşımı olay oldu - Resim: 3

Sütyensiz dekolteli tarzını takipçileriyle paylaşan Boluğur bu sefer paylaşımını yoruma kapadı.

3 / 63
Merve Boluğur'un +18'li paylaşımı olay oldu - Resim: 4

Merve Boluğur bununla da kalmadı ve fotoğrafa +18 emojisi koydu.

4 / 63