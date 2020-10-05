Merve Çağıran: ''Yuva yıktığım filan yok''
Ünlü oyuncu Merve Çağıran, Karaköy’de kız arkadaşlarıyla birlikte bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Geçen temmuzda 2016’da evlendiği ikinci eşi Duygu Kumarki’yle boşanan İsmail Hacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Merve Çağıran’ın, yuva yıktığı iddia edilmiş ve ağır eleştirilere maruz kalmıştı.
Uçankuş TV muhabirinin objektifine takılan Çağıran, İsmail Hacıoğlu’yla ilgili sorulara, “Birliktelik iyi, süper gidiyor. Olabilir, hiçbir şey beni rahatsız etmez. Yuva yıktığım falan yok” dedi.
Peki, adı İsmail Hacıoğlu ile anılan Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran 10 Kasım 1992 yılında Balıkesir’de dünyaya gelmiştir. Küçüklüğü ailesi ile birlikte taşındığı İzmir’de geçmiş, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini yine İzmir'de tamamlamıştır.
35.5 Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Merve Çağıran ilk kez kamera karşısına Tek Türkiye dizisi ile geçmiştir. Çağıran, Şefkattepe, Elde Var Hayat, Kaçak Gelinler dizilerinde rol aldıktan sonra 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar ve 2016 yılında Aşk Laftan Anlamaz projeleriyle dikkatleri üzerine çekmiştir.