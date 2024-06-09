Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi

Öte yandan Merve Dizdar, 2018 yılında evlendiği Gürhan Altundaşar’la ayrılık kararı aldıklarını "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum" diyerek duyurmuştu.