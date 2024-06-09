Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi
Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde rol alan Merve Dizdar, bir süredir aşk yaşadığı Cihan Ayger ile dünyaevine girdi.
İki sezon boyunca Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde Nisa karakterine hayat veren Merve Dizdar, Cihan Ayger ile dünyaevine girdi
2021 yılında Gürhan Altundaşar’dan boşanan Dizdar, aradığı aşkı Cihan Ayger'de bulmuştu.
Bir süredir evlenecekleri konuşulan ünlü çift bugün dünyaeviene girdi. Dizdar ile Ayger Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu.
Öte yandan Merve Dizdar, 2018 yılında evlendiği Gürhan Altundaşar’la ayrılık kararı aldıklarını "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum" diyerek duyurmuştu.