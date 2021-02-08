  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Şubat 2021 22:50

Merve Oflaz ile aşkını ilan etti

Allan Hakko'nun adı, Burcu Esmersoy'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Merve Oflaz ile anılmıştı. Yaz boyunca birlikte görüntülenen ikili, haklarındaki aşk iddialarını reddetmişti.

Merve Oflaz ile aşkını ilan etti

Allan Hakko'nun adı, Burcu Esmersoy'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Merve Oflaz ile anılmıştı. Yaz boyunca birlikte görüntülenen ikili, haklarındaki aşk iddialarını reddetmişti.

1/ 7
Merve Oflaz ile aşkını ilan etti

Geçen kasım ayında ise iş insanı Allan Hakko ile oyuncu Merve Oflaz'ın, çoktan aynı evde yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Çift hakkındaki iddiaların doğru olduğu ortaya çıktı.

2/ 7
Merve Oflaz ile aşkını ilan etti

İLİŞKİLERİNİ İLAN ETTİ
Şimdiye kadar birlikte görüntü vermeyen ikili, geçtiğimiz hafta sonunu Uludağ'da snowboard yaparak geçirdi. Merve Oflaz, eğlenceli karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak, dosta düşmana birlikte olduklarını ilan etti.

3/ 7
Merve Oflaz ile aşkını ilan etti

Sık sık Hakko'nun dairesinden çıkarken görünen Merve Oflaz, yaz aylarında yaptığı açıklamada aşk iddiasını yalanlayarak, "Benim beş yıllık bir ilişkim var" demişti.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM