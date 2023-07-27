Merve Oflaz yeni bir aşka yelken açtı!

Survivor ile tanınan ve Arka Sokaklar'da canlandırdığı Bahar karakteriyle hafızalara kazınan Merve Oflaz, bir röportajında pandemi döneminde aldığı kilolardan nasıl kurtulduğunu açıklamıştı. Son zamanlarda paylaşımlarıyla dikkat çeken Oflaz'ın geçtiğimiz yıllarda açıkladığı zayıflama sırrı yeniden gündeme geldi. Merve Oflaz düzenli bir şekilde su tüketimine dikkat ediyor. Gün içerisinde en az 2 ve 3 litre su içmeye çalışıyor ve vücudunun ihtiyacı olan suyu karşılamak adına su tüketimine gereken özeni gösteriyor. Merve Oflaz yaptığı diyeti şu şekilde açıklamıştı, “Kış boyu kendimi sıkıntıdan yemeğe vermiştim. Sporu tamamen bırakmasam da spor yapmak için motive olamadım.