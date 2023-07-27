Merve Oflaz yeni bir aşka yelken açtı!
Bir dönem yayınlanan Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla adını duyuran daha sonra Survivor yarışmasının ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz yeni aşkını ilan etti.
Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla ün kazanan ardından Survivor'a katılan Merve Oflaz yarıştığı ilk sezon şampiyon olmayı başarmıştı. Daha sonra farklı dizilerde rol alan Merve Oflaz sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündeme geliyor.
Allan Hakko ile iki yıl aşk yaşayan Merve Oflaz, geçtiğimiz sene ayrılık haberini duyurmuştu. Sık sık aile tatillerine çıkan Allan Hakko ve Merve Oflaz'ın ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Merve Oflaz, ayrılığın ardından aşk orucunu bozdu.
Ünlü isim ABD’de yaşayan iş insanı Onur Bildik ile aşk yaşamaya başladı. Şu sıralar sevgilisi ile Çeşme'de tatil yapan Oflaz aşkını sosyal medyada ilan etti. 'Bazı güzel anlar' notu ile sevgilisiyle pozlarını paylaşan Merve Oflaz'ın gönderisine beğeni ve yorum yağdı. İkili önceki gün ise Çeşme’de bulunan bir plajda kameralara yansıdı. Zaman zaman denize giren çift sıcak havanın tadını çıkardı.
Survivor ile tanınan ve Arka Sokaklar'da canlandırdığı Bahar karakteriyle hafızalara kazınan Merve Oflaz, bir röportajında pandemi döneminde aldığı kilolardan nasıl kurtulduğunu açıklamıştı. Son zamanlarda paylaşımlarıyla dikkat çeken Oflaz'ın geçtiğimiz yıllarda açıkladığı zayıflama sırrı yeniden gündeme geldi. Merve Oflaz düzenli bir şekilde su tüketimine dikkat ediyor. Gün içerisinde en az 2 ve 3 litre su içmeye çalışıyor ve vücudunun ihtiyacı olan suyu karşılamak adına su tüketimine gereken özeni gösteriyor. Merve Oflaz yaptığı diyeti şu şekilde açıklamıştı, “Kış boyu kendimi sıkıntıdan yemeğe vermiştim. Sporu tamamen bırakmasam da spor yapmak için motive olamadım.