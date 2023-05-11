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  4. Merve Taşkın iç çamaşırlı pozlarını bu notla paylaştı: Oy kullanın

Merve Taşkın iç çamaşırlı pozlarını bu notla paylaştı: Oy kullanın

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, iç çamaşırlı hallerini paylaşarak takipçilerini oy kullanmaya davet etti.

Merve Taşkın iç çamaşırlı pozlarını bu notla paylaştı: Oy kullanın - Resim: 1

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın bekaret açıklamasıyla adından söz ettirmişti. Fenomen geçtiğimiz günlerde de yargılandığı teşhircilik davasında beraat etmişti.

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Merve Taşkın iç çamaşırlı pozlarını bu notla paylaştı: Oy kullanın - Resim: 2

"Artık bakire değilim, merakımdan yaptım" açıklamasıyla ve Emre Mor ifşasıyla adından söz ettiren fenomen iç çamaşırlı hallerini ve tangalı pozlarını paylaşarak yine dikkat çekti.

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Merve Taşkın iç çamaşırlı pozlarını bu notla paylaştı: Oy kullanın - Resim: 3

Merve Taşkın "Eğer benim gibi özgürce “normal” fotoğraflar paylaştığınızda mahkemelerde yargılanmak istemiyorsanız 14 Mayıs günü doğru kişiye oy veriniz lütfen" dedi.

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Merve Taşkın iç çamaşırlı pozlarını bu notla paylaştı: Oy kullanın - Resim: 4

Taşkın'ın bu yorumuyla erotik paylaşımların yapıldığı siteye link vermesi de dalga konusu oldu.

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