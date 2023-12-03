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  4. ''Müstehcenlikten'' davalık olmuştu.. O fenomen Türkiye'yi terk etti

Merve Taşkın Türkiye'den ayrıldı

Sosyal medyanın güzel fenomeni Merve Taşkın Türkiye'den ayrıldığını açıkladı.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Merve Taşkın Türkiye'den ayrıldı - Resim: 1

Onlyfans'tan ayda 100 bin dolar kazandığını söyleyen Merve Taşkın sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

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Merve Taşkın Türkiye'den ayrıldı - Resim: 2

Cesur pozlarıyla dikkat çeken ve bu yüzden müstehcenlikten yargılanıp beraat eden Taşkın son dönemde sık sık yurt dışına çıkıyordu.

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Merve Taşkın Türkiye'den ayrıldı - Resim: 3

Taşkın, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, Endonezya'da bir ada olan Bali'ye taşındığını açıkladı.

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Merve Taşkın Türkiye'den ayrıldı - Resim: 4
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