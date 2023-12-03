Merve Taşkın Türkiye'den ayrıldı
Sosyal medyanın güzel fenomeni Merve Taşkın Türkiye'den ayrıldığını açıkladı.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Onlyfans'tan ayda 100 bin dolar kazandığını söyleyen Merve Taşkın sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.
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Cesur pozlarıyla dikkat çeken ve bu yüzden müstehcenlikten yargılanıp beraat eden Taşkın son dönemde sık sık yurt dışına çıkıyordu.
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Taşkın, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, Endonezya'da bir ada olan Bali'ye taşındığını açıkladı.
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