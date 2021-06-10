Meryem Uzerli aylardır sakladığı kızının yüzünü ilk kez gösterdi
Aylardır çocuğunun yüzünü gizleyen 37 yaşındaki Meryem Uzerli, sosyal medya paylaşımlarında kızının yüzünü ilk kez gösterdi.
Aylardır çocuğunun yüzünü gizleyen 37 yaşındaki Meryem Uzerli, sosyal medya paylaşımlarıyla ilk kez kızının yüzünü gösterdi.
1 / 9
Meryem Uzerli, 2013 yılında Türkiye'den ayrılan sonra kendisini aldattığını öğrendiği erkek arkadaşı Can Ateş ile ayrıldığını açıklamıştı. Hamile olduğunu, çocuğunu doğurmak istediğini söyleyen Uzerl, 2014'te kızı Lara'yı dünyaya getirmişti.
2 / 9
Uzerli, geçtiğimiz aylarda da ikinci kez annelik sevinci yaşamış ve kızı Lily Koi kucağına almıştı.
3 / 9
Amerikalı sevgilisiyle hayatını Almanya'da sürdüren Uzerli, kızlarının fotoğrafını 'günaydın' notuyla paylaştı
4 / 9