Meryem Uzerli aylardır sakladığı kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Meryem Uzerli, 2013 yılında Türkiye'den ayrılan sonra kendisini aldattığını öğrendiği erkek arkadaşı Can Ateş ile ayrıldığını açıklamıştı. Hamile olduğunu, çocuğunu doğurmak istediğini söyleyen Uzerl, 2014'te kızı Lara'yı dünyaya getirmişti.