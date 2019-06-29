Meryem Uzerli de modaya uydu! Bambaşka biri oldu
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Meryem Uzerli, Berlin'de Alman yapımcıların organize ettiği partiye katıldı. Uzerli'nin yüzündeki değişim gözlerden kaçmazken yeni hali görenleri şaşırttı. .
Geçen hafta Hollywood yıldızlarının estetikçisi Dr. Simon Ourian'a giden Meryem Uzerli'nin çene dolgusu dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncu geçirdiği değişimle şaşırttı. İşte başta Meryem Uzerli olmak üzere ünlülerin estetikli halleri…