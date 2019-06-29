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  3. 29 Haziran 2019 11:45

Meryem Uzerli de modaya uydu! Bambaşka biri oldu

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Meryem Uzerli, Berlin'de Alman yapımcıların organize ettiği partiye katıldı. Uzerli'nin yüzündeki değişim gözlerden kaçmazken yeni hali görenleri şaşırttı. .

Meryem Uzerli de modaya uydu! Bambaşka biri oldu

Geçen hafta Hollywood yıldızlarının estetikçisi Dr. Simon Ourian'a giden Meryem Uzerli'nin çene dolgusu dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncu geçirdiği değişimle şaşırttı. İşte başta Meryem Uzerli olmak üzere ünlülerin estetikli halleri…

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Meryem Uzerli de modaya uydu! Bambaşka biri oldu

HADİSE

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Meryem Uzerli de modaya uydu! Bambaşka biri oldu

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Meryem Uzerli de modaya uydu! Bambaşka biri oldu

FATİH ÜREK

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