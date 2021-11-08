Meryem Uzerli derin göğüs dekoltesiyle büyüledi
Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli iddialı pozlarıyla adından söz ettirdi.
Reyting rekorları kıran dizilerin yapımcısı Timur Savcı, birkaç gün önce katıldığı programda 2013 yılında 'tükenmişlik sendromu'na yakalandığını söylemişti.
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Timur Savcı ‘Muhteşem Yüzyıl’daki ‘Hürrem’ rolünü bırakıp Berlin'e dönen Meryem Uzerli hakkında konuşmuş ve gündem olmuştu.
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Savcı, Meryem Uzerli’nin 2013 yılında “tükenmişlik sendromuyla” aniden diziyi bırakmasını tüm ekibe karşı saygısızlık, şımarıklık olduğunu düşündüğünü söylemişti.
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Bu açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüş ve Meryem Uzerli'nin ne yorum yapacağı merak edilmişti.
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