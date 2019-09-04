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  3. 04 Eylül 2019 12:15

Meryem Uzerli iyice eridi !

Bir giyim markasının reklam çekimleri için İtalya'nın Venedik şehrinde bulunan Meryem Uzerli, fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun kilo verdiği görüldü.

Meryem Uzerli iyice eridi !

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Meryem Uzerli iyice eridi !

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Meryem Uzerli iyice eridi !

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Meryem Uzerli iyice eridi !

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