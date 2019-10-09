Meryem Uzerli yeni dizisiyle dünyaya açılıyor
En son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli iki yıllık aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Netflix'te yayınlanan Alman dizisinde boy gösterecek olan Uzerli yeni dizisiyle dünyada ses getir
İki yıl önce 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli, dünyaya açılıyor. Oyuncunun, geçtiğimiz hafta Netflix'te yayınlanan Alman dizisi 'Dark' için audition (deneme çekimi) verdiği ortaya çıktı.
Milliyet'te yer alan habere göre; Video'su, projenin yaratıcıları Baran bo Odar ve Jantje Friese tarafından beğenilen Meryem Uzerli, anlaşma sağlanırsa, önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek.
PROJEYİ AİLESİYLE PAYLAŞTI Şu sıralar Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uzerli'nin heyecanını ilk olarak ailesiyle paylaştığı öğrenildi. Üçüncü sezon çekimlerine devam eden yapım, bir çocuğun kaybolmasını konu ediyor.