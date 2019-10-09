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  3. 09 Ekim 2019 00:02

Meryem Uzerli yeni dizisiyle dünyaya açılıyor

En son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli iki yıllık aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Netflix'te yayınlanan Alman dizisinde boy gösterecek olan Uzerli yeni dizisiyle dünyada ses getir

Meryem Uzerli yeni dizisiyle dünyaya açılıyor

İki yıl önce 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli, dünyaya açılıyor. Oyuncunun, geçtiğimiz hafta Netflix'te yayınlanan Alman dizisi 'Dark' için audition (deneme çekimi) verdiği ortaya çıktı.

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Meryem Uzerli yeni dizisiyle dünyaya açılıyor

Milliyet'te yer alan habere göre; Video'su, projenin yaratıcıları Baran bo Odar ve Jantje Friese tarafından beğenilen Meryem Uzerli, anlaşma sağlanırsa, önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek.

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Meryem Uzerli yeni dizisiyle dünyaya açılıyor

PROJEYİ AİLESİYLE PAYLAŞTI Şu sıralar Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uzerli'nin heyecanını ilk olarak ailesiyle paylaştığı öğrenildi. Üçüncü sezon çekimlerine devam eden yapım, bir çocuğun kaybolmasını konu ediyor.

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Meryem Uzerli yeni dizisiyle dünyaya açılıyor

YAKINDA İSTANBUL'A GELİYOR Projenin başrollerinde Louis Hofmann, Oliver Masucci ve Jördis Triebel yer alıyor. Yapıma dahil olabileceği için festival davetlerini kabul etmeyen oyuncu, 20 Ekim'de 'Kovan' filmi sebebiyle İstanbul'a gelecek.

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