Meryem Uzerli yeni dizisiyle dünyaya açılıyor

PROJEYİ AİLESİYLE PAYLAŞTI Şu sıralar Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uzerli'nin heyecanını ilk olarak ailesiyle paylaştığı öğrenildi. Üçüncü sezon çekimlerine devam eden yapım, bir çocuğun kaybolmasını konu ediyor.