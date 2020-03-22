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  3. 22 Mart 2020 22:05

Meryem Uzerli’den yıllar sonra şaşırtan itiraf: Beni kullandı

Meryem Uzerli, Mart 2013'te 'tükenmişlik sendromu'na yakalandığını söyleyerek 'Muhteşem Yüzyıl'daki 'Hürrem' rolünü bırakıp doğup büyüdüğü Berlin'e dönmüştü. Meryem Uzerli kızı Lara'nın babası Can Ateş'le olan ilişkisi ve hastalığıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Meryem Uzerli’den yıllar sonra şaşırtan itiraf: Beni kullandı

Meryem Uzerli, Mart 2013'te 'tükenmişlik sendromu'na yakalandığını söyleyerek 'Muhteşem Yüzyıl'daki 'Hürrem' rolünü bırakıp doğup büyüdüğü Berlin'e dönmüştü. Meryem Uzerli kızı Lara'nın babası Can Ateş'le olan ilişkisi ve hastalığıyla ilgili açıklamalar yaptı.

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Meryem Uzerli’den yıllar sonra şaşırtan itiraf: Beni kullandı

Uzerli bu rahatsızlığa nasıl yakalandığını ve o dönemde neler yaşadığını 7 yıl sonra Şamdan Dergisi'ne anlattı...

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Meryem Uzerli’den yıllar sonra şaşırtan itiraf: Beni kullandı

İşte Meryem Uzerli'nin açıklamaları: Hiç kimseyi kırmamak adına her şeye 'Evet' deyip durdum. Kendime çok sert davranıyordum. 'Sen bir makinesin Meryem, bu makine çalışmak zorunda' deyip duruyordum.

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Meryem Uzerli’den yıllar sonra şaşırtan itiraf: Beni kullandı

İç sesim sürekli 'mükemmel ol', 'disiplini bırakma' diyordu. Adeta robot gibi olmuştum. Sonunda ekibe 'Bu tempo bana çok ağır geliyor' dedim.

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