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Meryem Uzerli'nin üstsüz pozu ortalığı karıştırdı

Türkiye'nin Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle tanıdığı güzel oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medyadan üstsüz paylaşımıyla olay oldu.

Meryem Uzerli'nin üstsüz pozu ortalığı karıştırdı - Resim: 1

Bir dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medyada aktif olmaya devam ediyor.

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Meryem Uzerli'nin üstsüz pozu ortalığı karıştırdı - Resim: 2

Cesur tarzıyla beğeni toplayan Uzerli, üstsüz kamera karşısına geçti. 40 yaşındaki oyuncu üstsüz videosunu paylaştı.

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Meryem Uzerli'nin üstsüz pozu ortalığı karıştırdı - Resim: 3

Meryem Uzerli'nin paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

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Meryem Uzerli'nin üstsüz pozu ortalığı karıştırdı - Resim: 4

İşte Meryem Uzerli'nin o pozları...

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