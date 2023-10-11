Meryem Uzerli'nin üstsüz pozu ortalığı karıştırdı
Türkiye'nin Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle tanıdığı güzel oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medyadan üstsüz paylaşımıyla olay oldu.
Bir dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medyada aktif olmaya devam ediyor.
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Cesur tarzıyla beğeni toplayan Uzerli, üstsüz kamera karşısına geçti. 40 yaşındaki oyuncu üstsüz videosunu paylaştı.
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Meryem Uzerli'nin paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
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İşte Meryem Uzerli'nin o pozları...
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