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  3. 18 Ekim 2019 15:30

Mesajları ifşa olan ünlü futbolcudan açıklama geldi

Bir süredir oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile birlikte olan Oğuzhan Özyakup'un bir başka kadına attığı mesajlar ifşa olmuştu.

Mesajları ifşa olan ünlü futbolcudan açıklama geldi

Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup, bir süredir oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile birliktelik yaşıyor. Milli futbolcunun Melisa Aslı Pamuk ile evlenmeye hazırlandığı konuşulurken sosyal medyada sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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Mesajları ifşa olan ünlü futbolcudan açıklama geldi

Modellik yapan Funda Aksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Oğuzhan Özyakup'un kendisine mesaj yazdığını belirten ekran görüntüsünü paylaşarak, "Bu da ardından gelen gol" notunu düştü.

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Mesajları ifşa olan ünlü futbolcudan açıklama geldi

İşte Funda Aksu'nun o paylaşımı

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Mesajları ifşa olan ünlü futbolcudan açıklama geldi

Melisa Aslı Pamuk'un, sevgilisinin bu hareketine karşı ne diyeceği merak ediliyordu.

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