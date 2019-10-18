Mesajları ifşa olan ünlü futbolcudan açıklama geldi

Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup, bir süredir oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile birliktelik yaşıyor. Milli futbolcunun Melisa Aslı Pamuk ile evlenmeye hazırlandığı konuşulurken sosyal medyada sürpriz bir iddia ortaya atıldı.