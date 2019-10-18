Mesajları ifşa olan ünlü futbolcudan açıklama geldi
Bir süredir oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile birlikte olan Oğuzhan Özyakup'un bir başka kadına attığı mesajlar ifşa olmuştu.
Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup, bir süredir oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile birliktelik yaşıyor. Milli futbolcunun Melisa Aslı Pamuk ile evlenmeye hazırlandığı konuşulurken sosyal medyada sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Modellik yapan Funda Aksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Oğuzhan Özyakup'un kendisine mesaj yazdığını belirten ekran görüntüsünü paylaşarak, "Bu da ardından gelen gol" notunu düştü.