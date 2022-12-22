Messi'yi canından bezdiren Nusret'e yasak geldi

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ardından FIFA'nın da gündemine oturan Nusret'e ABD'den kötü bir haber geldi. Nusret, Amerika Birleşik Devletleri'nde süren U.S. Open Cup'tan men edildi. U.S. Open Cup, Twitter hesabından Nusret ile ilgili bir açıklama yaptı.