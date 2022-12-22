Messi'yi canından bezdiren Nusret'e yasak geldi
Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile fotoğraf çektirebilmek için büyük çaba sarfedilen Nusret U.S. Open Cup'tan men edildi.
Twitter hesabından bir açıklama yapan U.S. Open Cup "Salt Bae, 2023 Open Cup finalinden bu vesileyle men edilmiştir" dedi.
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ardından FIFA'nın da gündemine oturan Nusret'e ABD'den kötü bir haber geldi. Nusret, Amerika Birleşik Devletleri'nde süren U.S. Open Cup'tan men edildi. U.S. Open Cup, Twitter hesabından Nusret ile ilgili bir açıklama yaptı.
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Açıklamada "Salt Bae, 2023 Open Cup finalinden bu vesileyle men edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Nusret, ABD'nin en eski futbol turnuvasına giriş yasağı almış oldu.
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U.S. Open Cup, Amerika Birleşik Devletleri'nde tek maçlı eliminasyon sistemli futbol organizasyonu olmasının yanı sıra ülkenin en eski futbol turnuvası olması özelliğine sahip.
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