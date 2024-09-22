Metin Arolat'a veda... Ünlüler son yolculuğunda yalnız bırakmadı
İstanbul Kadıköy'de sahne aldığı mekanda kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat için cenaze töreni düzenlendi.
Kadıköy'de sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat (52) için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Arolat'ın sanatçı arkadaşları Gülben Ergen, Gülşen, Ozan Orhon, Yeliz, Demet Sağıroğlu, yapımcı İzzet Öz, oyuncu Barış Kılıç, Bekir Aksoy, Nilgün Belgün, Onur Büyüktopçu, modacı Hakan Akkaya, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Taziyeleri Arolat'ın ablası Fatoş Alkan kabul etti.
'ÇOK İYİ BİR İNSANDI BENİM KARDEŞİM'
Ablası Fatoş Alkan, 'Bitti, sözün bittiği yer. Söylenecek birşey yok. Mecburen Adli Tıp'tan ben aldım çünkü birinci dereceden yakınına veriyorlar cenazeyi. Bir tek ben kaldım, onun için ben aldım. Çok seveni vardı, çok iyi bir insandı benim kardeşim. Her zaman herkes için iyilik düşünen bir insandı' dedi.
'ÇOK İYİ BİR YÖNETMENDİ'
Oyuncu Barış Kılıç, 'Metin’i üniversite yıllarından tanırdım. Çok iyi bir yönetmendi, bir sürü reklam filmi çekti ve birkaçında da ben oynamıştım o yıllarda. Yani o zamandan, ben daha mesleğin başındaydım, verdiği izlenim o kadar iyiydi ki, o kadar iyi kalpli bir insandı. Oyuncularla diyaloğu, insanlarla diyaloğu o kadar samimi ve içtendi ki, çok üzgünüm gerçekten. Dün gece sanki ölüm haberini almak için bir an uykudan uyandım. Sosyal medyaya bakarken gördüm, çok üzücü gerçekten. Bu yaşta böyle kıymetli bir insanı kaybetmek çok üzdü gerçekten. Çok kıymetli bir insandı Allah rahmet eylesin' ifadelerini kullandı. Şarkıcı Demet Sağıroğlu, “Yakın arkadaşımızdı, çok üzgünüz yani söyleyebileceğim bir şey yok' diye konuştu.
'ÇOK ÖZEL BİR İNSANDI'
Oyuncu Bekir Aksoy ise, 'Gerçekten söylenecek şey yok çok enterasan çok ani oldu trajik gibi görünse de bir sahne adamı için herhalde nerede nefes vermek istersin desen sahne üzerinde diye düşünürüm bütün tiyatro oyuncuları için, 'Keşke sahnede ölebilsek' diye birşey vardır hayatlarında. Metin çok özel bir insandı kelimelere dökmek çok zor onun ne olduğunu nasıl bir insan olduğunu nasıl büyük birikimleri olduğunu hem klip dünyasında yönetmenliği yorumculuğu hem besteleri hem şarkıcılığı sahnede müthiş bir insandı. Sosyal hayatında da dünyanın en iyi insanlarından biriydi çok sık görüşemesek de hep karşılaştığımızda müthiş bir sevgiyle birbirimizi kucaklıyorduk o yüzden çok büyük kayıp oldu. Sadece bizim için değil bu ülkede yaşayan herkes için bence Metin önemli bir figürdü başımız sağolsun' şeklinde konuştu. Şarkıcı Demet Sağıroğlu' ise, 'Yakın arkadaşımdı. Çok üzgünüz. Başımız sağolsun' dedi.