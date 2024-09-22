Metin Arolat'a veda... Ünlüler son yolculuğunda yalnız bırakmadı

'ÇOK ÖZEL BİR İNSANDI'

Oyuncu Bekir Aksoy ise, 'Gerçekten söylenecek şey yok çok enterasan çok ani oldu trajik gibi görünse de bir sahne adamı için herhalde nerede nefes vermek istersin desen sahne üzerinde diye düşünürüm bütün tiyatro oyuncuları için, 'Keşke sahnede ölebilsek' diye birşey vardır hayatlarında. Metin çok özel bir insandı kelimelere dökmek çok zor onun ne olduğunu nasıl bir insan olduğunu nasıl büyük birikimleri olduğunu hem klip dünyasında yönetmenliği yorumculuğu hem besteleri hem şarkıcılığı sahnede müthiş bir insandı. Sosyal hayatında da dünyanın en iyi insanlarından biriydi çok sık görüşemesek de hep karşılaştığımızda müthiş bir sevgiyle birbirimizi kucaklıyorduk o yüzden çok büyük kayıp oldu. Sadece bizim için değil bu ülkede yaşayan herkes için bence Metin önemli bir figürdü başımız sağolsun' şeklinde konuştu. Şarkıcı Demet Sağıroğlu' ise, 'Yakın arkadaşımdı. Çok üzgünüz. Başımız sağolsun' dedi.