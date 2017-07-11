Metin Hara'nın eski sevgilisinden ilk yorum
Türk yazar Metin Hara'nın dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile yaşadığı aşka Metin Hara'nın eski sevgilisinden ilk yorum geldi
Türk yazar Metin Hara'nın dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile yaşadığı aşk gündeme bomba gibi düştü.
Atatürk Havalimanı buluşan çiftin dudak dudağa öpüştüğü video kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Sürpriz aşkın ortaya çıkmasından sonra gözler Metin Hara'nın bir dönem aşk yaşadığı oyuncu Beste Kökdemir'e çevrildi.
Beste Kökdemir, sürpriz aşkla ilgili şu yorumu yaptı; 'Arkadaşlar sakin. Zaten vardı böyle bir şey. Benim de bildiğim bir şeydi. Metin'le dostluğumuz gayet güzel devam ediyor. Her şey yolunda.'