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  3. 11 Temmuz 2017 18:17

Metin Hara'nın eski sevgilisinden ilk yorum

Türk yazar Metin Hara'nın dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile yaşadığı aşka Metin Hara'nın eski sevgilisinden ilk yorum geldi

Metin Hara'nın eski sevgilisinden ilk yorum

Türk yazar Metin Hara'nın dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile yaşadığı aşk gündeme bomba gibi düştü.

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Metin Hara'nın eski sevgilisinden ilk yorum

Atatürk Havalimanı buluşan çiftin dudak dudağa öpüştüğü video kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Sürpriz aşkın ortaya çıkmasından sonra gözler Metin Hara'nın bir dönem aşk yaşadığı oyuncu Beste Kökdemir'e çevrildi.

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Metin Hara'nın eski sevgilisinden ilk yorum

Beste Kökdemir, sürpriz aşkla ilgili şu yorumu yaptı; 'Arkadaşlar sakin. Zaten vardı böyle bir şey. Benim de bildiğim bir şeydi. Metin'le dostluğumuz gayet güzel devam ediyor. Her şey yolunda.'

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Metin Hara'nın eski sevgilisinden ilk yorum

Evet, aşk yaşıyoruz!

Türk yazar Metin Hara, Adriana Lima ile aşkını şu sözlerle doğruladı:"Adriana ile Haziran ayında İstanbul'da tanıştık. Keyifli bir sohbetin devamında kitabımı hediye ettim. Bu dönemde hep iletişimde kaldık ve birbirimize karşı bir şeyler hissetiğimizin farkına vardık.

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