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  4. Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gergin anlar

Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gergin anlar

Ünlü sunucu Metin Uca, Ankara'da kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cami avlusunda bulunan 2 kişi, namazın kılınmaması gerektiğini söyleyince gergin anlar yaşandı.

Kaynak: DHA
Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gergin anlar - Resim: 1

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde, önceki gün hayatını kaybeden Metin Uca'nın cenazesi, dün İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi. 

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Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gergin anlar - Resim: 2

Uca için Kocatepe Camisi'nde öğlen cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. 

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Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gergin anlar - Resim: 3

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çelenk gönderdi. Metnin Uca'nın tabutuna Türk bayrağı ile Fenerbahçe forması örtüldü. Ablası Mehtap Uca Erdoğan, tabutun başında ağladı. 

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Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gergin anlar - Resim: 4

CENAZEDE GERGİNLİK

Cami avlusunda bulunan 2 kişi, bağırarak cenaze namazının kılınmaması gerektiğini söyledi. Yakınların ve imamın tepki göstermesi üzerine 2 kişi kaçarak uzaklaştı.

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