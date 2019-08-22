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  3. 22 Ağustos 2019 10:51

Michael Jackson hakkında dünyayı sarsacak açıklama

Efsane şarkıcı Michael Jackson'ın ölümünün üzerinden 10 yıl geçti. Jackson hakkında yapılan bir açıklama gündeme bomba gibi düştü.

Michael Jackson hakkında dünyayı sarsacak açıklama

Pop'un Kralı Michael Jackson yaşamı boyunca çocuklara cinsel istismarda bulunduğu suçlamaları ile karşı karşıya kaldı.

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Michael Jackson hakkında dünyayı sarsacak açıklama

Michael Jackson bahsi geçen iddialar için "Yatağımı erkek çocuklarıyla paylaştım, ancak bunda cinsel yön olmadı." açıklamasını da yapmıştı.

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Michael Jackson hakkında dünyayı sarsacak açıklama

Michael Jackson'ın eski reklamcısı Raymone Bain, ünlü şarkıcının ölümünden 10 yıl sonra flaş bir çıkış yaptı.

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Michael Jackson hakkında dünyayı sarsacak açıklama

Raymone Bain, önümüzdeki günlerde Michael Jackson'ı konu alan bir basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

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