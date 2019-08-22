Michael Jackson hakkında dünyayı sarsacak açıklama
Efsane şarkıcı Michael Jackson'ın ölümünün üzerinden 10 yıl geçti. Jackson hakkında yapılan bir açıklama gündeme bomba gibi düştü.
Pop'un Kralı Michael Jackson yaşamı boyunca çocuklara cinsel istismarda bulunduğu suçlamaları ile karşı karşıya kaldı.
Michael Jackson bahsi geçen iddialar için "Yatağımı erkek çocuklarıyla paylaştım, ancak bunda cinsel yön olmadı." açıklamasını da yapmıştı.
Michael Jackson'ın eski reklamcısı Raymone Bain, ünlü şarkıcının ölümünden 10 yıl sonra flaş bir çıkış yaptı.