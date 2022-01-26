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Michael Jackson'ın kız kardeşinden yıllar sonra gelen itiraf

Ölümüyle hala akıllarda soru işaretleri bırakan Michael Jackson'ın kız kardeşi Janet Jackson'dan ilginç açıklamalar geldi.

Michael Jackson'ın kız kardeşinden yıllar sonra gelen itiraf - Resim: 1

Kendisi de şarkıcı olan Janet Jackson, ağabeyinin küçükken kilosu nedeniyle kendisine zorbalık ettiğini ve kendisine hayvan isimleriyle hitap ettiğini söyledi.

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Michael Jackson'ın kız kardeşinden yıllar sonra gelen itiraf - Resim: 2

Jackson, ilk albümünün 40. yıl dönümü nedeniyle bu ay sonunda bir İngiliz kanalında kendi adını taşıyan bir belgeselde konuşacak. Ünlü şarkıcı konuşmasında, "Mike'ın benimle dalga geçerek bana isimler taktığı zamanlar oldu. Bana 'domuz, at, inek' derdi. O güldüğünde gülerdim ancak aslında içimde bir yerlerde bu durum benim canımı acıttı" sözlerine yer verdi.

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Michael Jackson'ın kız kardeşinden yıllar sonra gelen itiraf - Resim: 3

55 yaşındaki ünlü şarkıcı, kilosuyla ilgili sorunların 11 yaşındayken yer aldığı bir dizi ile başladığını söyledi.

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Michael Jackson'ın kız kardeşinden yıllar sonra gelen itiraf - Resim: 4

Jackson, duygusal bir yiyici olduğunu ve stres altındayken yemek yemenin kendisini rahatlattığını da dile getirdi.

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