Michael Jackson'ın kız kardeşinden yıllar sonra gelen itiraf
Ölümüyle hala akıllarda soru işaretleri bırakan Michael Jackson'ın kız kardeşi Janet Jackson'dan ilginç açıklamalar geldi.
Kendisi de şarkıcı olan Janet Jackson, ağabeyinin küçükken kilosu nedeniyle kendisine zorbalık ettiğini ve kendisine hayvan isimleriyle hitap ettiğini söyledi.
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Jackson, ilk albümünün 40. yıl dönümü nedeniyle bu ay sonunda bir İngiliz kanalında kendi adını taşıyan bir belgeselde konuşacak. Ünlü şarkıcı konuşmasında, "Mike'ın benimle dalga geçerek bana isimler taktığı zamanlar oldu. Bana 'domuz, at, inek' derdi. O güldüğünde gülerdim ancak aslında içimde bir yerlerde bu durum benim canımı acıttı" sözlerine yer verdi.
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55 yaşındaki ünlü şarkıcı, kilosuyla ilgili sorunların 11 yaşındayken yer aldığı bir dizi ile başladığını söyledi.
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Jackson, duygusal bir yiyici olduğunu ve stres altındayken yemek yemenin kendisini rahatlattığını da dile getirdi.
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