Michael Jackson'ın kız kardeşinden yıllar sonra gelen itiraf

Jackson, ilk albümünün 40. yıl dönümü nedeniyle bu ay sonunda bir İngiliz kanalında kendi adını taşıyan bir belgeselde konuşacak. Ünlü şarkıcı konuşmasında, "Mike'ın benimle dalga geçerek bana isimler taktığı zamanlar oldu. Bana 'domuz, at, inek' derdi. O güldüğünde gülerdim ancak aslında içimde bir yerlerde bu durum benim canımı acıttı" sözlerine yer verdi.