Mide küçültme ameliyatı ile bambaşka birine dönüştü: Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan estetik itirafı
Mide küçültme ameliyatıyla bambaşka birine dönüşen Yeşim Ceren Bozoğlu değişimiyle gündeme geldi.
'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle akıllarda kalan diziden sonra mide küçültme ameliyatına giren Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü.
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İki yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla kendisine hayran bırakıyor.
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Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle adından sık sık söz ettiriyor.
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Verdiği kiloların yanı sıra yeni imajıyla da dikkat çeken Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla mest ediyor.
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