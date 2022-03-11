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  4. Mide küçültme ameliyatı ile bambaşka birine dönüştü: Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan estetik itirafı

Mide küçültme ameliyatı ile bambaşka birine dönüştü: Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan estetik itirafı

Mide küçültme ameliyatıyla bambaşka birine dönüşen Yeşim Ceren Bozoğlu değişimiyle gündeme geldi.

Mide küçültme ameliyatı ile bambaşka birine dönüştü: Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan estetik itirafı - Resim: 1

'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle akıllarda kalan diziden sonra mide küçültme ameliyatına giren Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü.

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Mide küçültme ameliyatı ile bambaşka birine dönüştü: Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan estetik itirafı - Resim: 2

İki yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla kendisine hayran bırakıyor.

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Mide küçültme ameliyatı ile bambaşka birine dönüştü: Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan estetik itirafı - Resim: 3

Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle adından sık sık söz ettiriyor.

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Mide küçültme ameliyatı ile bambaşka birine dönüştü: Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan estetik itirafı - Resim: 4

Verdiği kiloların yanı sıra yeni imajıyla da dikkat çeken Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla mest ediyor.

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