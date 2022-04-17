Mika Raun mini etekli pozuyla olay oldu

TikTok fenomeni Mika Raun tüm yüzüne estetik yaptırarak bambaşka birine dönüştü. Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a konuşan "Ayda yaklaşık ben rahat bir 50 bin harcıyorumdur. Alışverişte aptalca şeyler alıyorum. Bunun için psikolojik destek almam lazım" diyerek gündeme gelmişti.