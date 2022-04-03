Mikrofonu bıraktı, eline silah aldı! Ünlü şarkıcı orduya katıldı

"Müziklerimi Rusya’da yasaklıyorum"

Öte yandan sanatçı 10 Mart’ta yaptığı açıklamada kendisine ait şarkıları Rusya’da yasakladığını duyurarak, "Resmi olarak duyuruyorum. Benim şarkılarımın Rusya’da herhangi bir radyoda, televizyon kanalında, filmde ya da dizide kullanılmasını yasaklıyorum. Tüm anlaşmalarımı iptal ediyorum. Ülkeme savaş açan ülkede eserlerimin çalmasını istemiyorum. Tüm Ukraynalı sanatçılara da bunu yapmalarını tavsiye ediyorum" demişti.