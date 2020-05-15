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  3. 15 Mayıs 2020 19:39

Milli sporcuya ahlaksız teklif!

Dünyada kadın atletizminin bilinen isimlerinden Rus uzun atlamacı Daria Klishina, aylık 200 bin dolar karşılığında escortluk teklifi aldığını iddia etti.

Milli sporcuya ahlaksız teklif!

Dünyada kadın atletizminin bilinen isimlerinden Rus uzun atlamacı Daria Klishina ahlaksız bir teklifle sarsıldı.

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Milli sporcuya ahlaksız teklif!

Rus basınına bir röportaj veren dünya gümüş madalya sahibi atlet, Instagram üzerinden birinci sınıf eskortluk teklifi aldığını söyledi. Aylık da 200 bin dolar önerdiklerini vurguladı.

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Milli sporcuya ahlaksız teklif!

Şu an ABD’de Atlanta’da yaşayan 29 yaşındaki sporcu, “Eskort olmam teklif edildi. ABD’de yaşayan ve tanımadığım biri teklif etti.

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Milli sporcuya ahlaksız teklif!

Instagram’dan bana mesaj attı. Böyle bir şey beklemiyordum. Böyle bir şeyle ilgilenmiyorum, üzgünüm diye cevap yazdım” dedi.

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