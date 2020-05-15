Milli sporcuya ahlaksız teklif!
Dünyada kadın atletizminin bilinen isimlerinden Rus uzun atlamacı Daria Klishina, aylık 200 bin dolar karşılığında escortluk teklifi aldığını iddia etti.
Dünyada kadın atletizminin bilinen isimlerinden Rus uzun atlamacı Daria Klishina ahlaksız bir teklifle sarsıldı.
Rus basınına bir röportaj veren dünya gümüş madalya sahibi atlet, Instagram üzerinden birinci sınıf eskortluk teklifi aldığını söyledi. Aylık da 200 bin dolar önerdiklerini vurguladı.
Şu an ABD’de Atlanta’da yaşayan 29 yaşındaki sporcu, “Eskort olmam teklif edildi. ABD’de yaşayan ve tanımadığım biri teklif etti.