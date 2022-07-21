Milli voleybolcu Zehra Güneş Portekiz sokaklarında poz verdi
Sosyal medya paylaşımları ile beğeni toplayan Milli voleybolcu Zehra Güneş, Portekiz sokaklarında verdiği pozlar ile sosyal medyayı salladı
Milli voleybolcu Zehra Güneş sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor.
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Hem özel hayatı hem de kariyeri ile sık sık gündeme gelen Zehra Güneş sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gösterdiği performans ile dikkat çeken Zehra Güneş son olarak Vakıfbank ile Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonluğuna ulaşmış ve müthiş bir seneyi geride bırakmıştı.
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Bu sezon da fırtına gibi esen Vakıfbank'ta Zehra Güneş sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
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