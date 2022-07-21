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Milli voleybolcu Zehra Güneş Portekiz sokaklarında poz verdi

Sosyal medya paylaşımları ile beğeni toplayan Milli voleybolcu Zehra Güneş, Portekiz sokaklarında verdiği pozlar ile sosyal medyayı salladı

Milli voleybolcu Zehra Güneş Portekiz sokaklarında poz verdi - Resim: 1

Milli voleybolcu Zehra Güneş sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor. 

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Milli voleybolcu Zehra Güneş Portekiz sokaklarında poz verdi - Resim: 2

Hem özel hayatı hem de kariyeri ile sık sık gündeme gelen Zehra Güneş sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.

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Milli voleybolcu Zehra Güneş Portekiz sokaklarında poz verdi - Resim: 3

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gösterdiği performans ile dikkat çeken Zehra Güneş son olarak Vakıfbank ile Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonluğuna ulaşmış ve müthiş bir seneyi geride bırakmıştı.

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Milli voleybolcu Zehra Güneş Portekiz sokaklarında poz verdi - Resim: 4

Bu sezon da fırtına gibi esen Vakıfbank'ta Zehra Güneş sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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