Milyarder Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı ekonomi sınıfında uçtu

Sabancı Holding'in veliahtlarından Hacı Sabancı ve nişanlısı Nazlı Kayı ile Miami dönüşünde uçtuğu Bodrum'a ekonomi sınıfında seyahat ederek geldi. Detaylar ,ı kaleme alan Posta'dan Bekir Saçar'ın haberine göre, Hacı Sabancı “Benim ekonomide ne ilk ne de son uçuşum. Genellikle böyle uçarım ama bunu kimse bilmez” dedi.