Mina Başaran'ın nişanlısı aşk orucunu bozdu
İran'da jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, önceki gece gizemli bir kadınla görüntülendi.
İran'da geçtiğimiz yıl Mina Başaran'ın da olduğu 11 kişinin yaşamını yitirdiği jet kazasının üzerinden bir buçuk yıl geçti. Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ise sevdiği kadının ölümünden sonra derin bir acı yaşamış hayatına bu süre içerisinde kimseyi almamıştı.
Bir buçuk senedir merhum nişanlısı Mina Başaran'ın yasını tutan Murat Gezer, gece turlarına başladı. Gezer, geçtiğimiz hafta objektiflere yakalandığı güzelle yine görüntülendi.
Murat Gezer, önceki gece Klein isimli mekandaydı. Sabaha karşı mekandan çıkan iş insanının yanında geçen hafta da birlikte görüntülendiği gizemli bir kadın vardı. Takvim'in haberine göre; ünlü iş insanı ve arkadaşı, flaşlar patlayınca panik yaptı.