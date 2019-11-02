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  3. 02 Kasım 2019 17:13

Mina Başaran'ın nişanlısı aşk orucunu bozdu

İran'da jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, önceki gece gizemli bir kadınla görüntülendi.

Mina Başaran'ın nişanlısı aşk orucunu bozdu

İran'da geçtiğimiz yıl Mina Başaran'ın da olduğu 11 kişinin yaşamını yitirdiği jet kazasının üzerinden bir buçuk yıl geçti. Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ise sevdiği kadının ölümünden sonra derin bir acı yaşamış hayatına bu süre içerisinde kimseyi almamıştı.

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Mina Başaran'ın nişanlısı aşk orucunu bozdu

Bir buçuk senedir merhum nişanlısı Mina Başaran'ın yasını tutan Murat Gezer, gece turlarına başladı. Gezer, geçtiğimiz hafta objektiflere yakalandığı güzelle yine görüntülendi.

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Mina Başaran'ın nişanlısı aşk orucunu bozdu

Murat Gezer, önceki gece Klein isimli mekandaydı. Sabaha karşı mekandan çıkan iş insanının yanında geçen hafta da birlikte görüntülendiği gizemli bir kadın vardı. Takvim'in haberine göre; ünlü iş insanı ve arkadaşı, flaşlar patlayınca panik yaptı.

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Mina Başaran'ın nişanlısı aşk orucunu bozdu

ADI HADİSE'YLE ANILMIŞTI
Gezer, kısa bir süre önce de şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmiş Hadise'nin durumu yalanlayan paylaşımının ardından çıkan dedikoduların asılsız olduğu çok geçmeden ortaya çıkmıştı.

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