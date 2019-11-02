Mina Başaran'ın nişanlısı aşk orucunu bozdu

İran'da geçtiğimiz yıl Mina Başaran'ın da olduğu 11 kişinin yaşamını yitirdiği jet kazasının üzerinden bir buçuk yıl geçti. Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ise sevdiği kadının ölümünden sonra derin bir acı yaşamış hayatına bu süre içerisinde kimseyi almamıştı.



