  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Mine Tugay kendisini eleştiren takipçilerine tek tek tepki gösterdi

Mine Tugay kendisini eleştiren takipçilerine tek tek tepki gösterdi

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Mine Tugay sosyal medyadan son paylaştığı cesur pozlara gelen eleştirel yorumlara tek tek yanıt verdi.

Mine Tugay kendisini eleştiren takipçilerine tek tek tepki gösterdi - Resim: 1

Güzel oyuncu Mine Tugay'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı merdiven pozları olay olurken fotoğraflarına gelen yorumlar da dikkatlerden kaçmadı.

1 / 5
Mine Tugay kendisini eleştiren takipçilerine tek tek tepki gösterdi - Resim: 2

Mine Tugay, sosyal medya hesabında evinde çekilen birkaç fotoğrafını takipçileriyle kırmızı kalp emojisi eşliğinde paylaştı. Ancak Mine Tugay'ın paylaşımlarına bazı takipçilerinden eleştirel yorumlar geldi.

2 / 5
Mine Tugay kendisini eleştiren takipçilerine tek tek tepki gösterdi - Resim: 3

Bir takipçisi, "Bu kadın neden böyle?" şeklinde yorum yapınca, Mine Tugay şu şekilde yanıt verdi: "Sen neden öyleysen, ondan böyle"

3 / 5
Mine Tugay kendisini eleştiren takipçilerine tek tek tepki gösterdi - Resim: 4

Bir diğer takipçi, "Dizinizde çok yaşlı çıkmışsınız, yanlış makyaj" diye eleştirdi. Mine Tugay; "Bazen yaşlı da olabiliyorum" diyerek cevap verdi.

4 / 5