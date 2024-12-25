Mine Tugay kendisini eleştiren takipçilerine tek tek tepki gösterdi
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Mine Tugay sosyal medyadan son paylaştığı cesur pozlara gelen eleştirel yorumlara tek tek yanıt verdi.
Güzel oyuncu Mine Tugay'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı merdiven pozları olay olurken fotoğraflarına gelen yorumlar da dikkatlerden kaçmadı.
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Mine Tugay, sosyal medya hesabında evinde çekilen birkaç fotoğrafını takipçileriyle kırmızı kalp emojisi eşliğinde paylaştı. Ancak Mine Tugay'ın paylaşımlarına bazı takipçilerinden eleştirel yorumlar geldi.
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Bir takipçisi, "Bu kadın neden böyle?" şeklinde yorum yapınca, Mine Tugay şu şekilde yanıt verdi: "Sen neden öyleysen, ondan böyle"
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Bir diğer takipçi, "Dizinizde çok yaşlı çıkmışsınız, yanlış makyaj" diye eleştirdi. Mine Tugay; "Bazen yaşlı da olabiliyorum" diyerek cevap verdi.
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