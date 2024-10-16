Mine Tugay sahildeki ''mini'' şovuyla olay oldu
Ekranların kızıl güzeli Mine Tugay, kumsalda verdiği mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı karıştırdı.
Medcezir, Zalim İstanbul, Yalı Çapkını gibi dizilerle hayatımıza giren güzel oyuncu Mine Tugay, sonbaharda kumsalda verdiği pozlarla hem genç meslektaşlarına hem de mankenlere adeta meydan okudu.
1 / 7
İlerleyen yaşına rağmen genç ve güzel kalmayı başaran 46 yaşındaki Tugay’ın kusursuz fiziği ve güzelliği dikkatleri üzerine çekti.
2 / 7
Mine Tugay'ın takipçileri güzel oyuncunun bu pozlarına hem beğeni hem de yorum yağdırdı.
3 / 7
4 / 7