Mine Tugay son paylaşımı ile gündem oldu
Güzel oyuncu Mine Tugay, Instagram sayfasından paylaştığı son fotoğrafla yine sosyal medyada gündem oldu.
Assos’ta bulunan bir otelde konaklayan Mine Tugay, sık sık tatil paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan 43 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, şimdi ise vücut taytı giyerek objektiflerin karşısına geçti.
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Bir dönem Medcezir dizisinde de Ender Serezli rolü ile hafızalara kazınan Mine Tugay, sıcak havanın tadını Çanakkale’nin Assos isimli köyünde çıkarıyor.
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İşte Tugay'ın o paylaşımı...
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