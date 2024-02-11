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Mine Tugay yıllar sonra bomba bir itirafla döndü

Ekranların güzel oyuncularından olan ancak uzun süredir ekranlardan uzak yaşayan Mine Tugay, 2013-2015 yılları arasında yayınlanan 'Medcezir'den ani bir şekilde ayrılmasıyla ilgili sürece dair yıllar sonra yaptığı itirafla dikkatleri üzerine çekti.

Mine Tugay yıllar sonra bomba bir itirafla döndü - Resim: 1

Başrollerini Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un paylaştığı 'Medcezir' dizisi o dönemin en çok izlenen yapımlarından biriydi. Dizinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Metin Akdülger ve Mine Tugay gibi önemli isimler yer alıyordu. O dönem dizideki en popüler karakterlerden biri de oyuncu Mine Tugay'ın hayat verdiği 'Ender Serez' karakteriydi. 

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Mine Tugay yıllar sonra bomba bir itirafla döndü - Resim: 2

Mine Tugay, canlandırdığı karakterin trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle diziden ayrıldı.

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Mine Tugay yıllar sonra bomba bir itirafla döndü - Resim: 3

'Ender' karakterinin ölümü dizinin orjinalini izleyenleri şaşırtmıştı çünkü Amerika'da yayınlanmış olan 'Orange City'de bu şekilde çıkmıyordu karakter diziden. 

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Mine Tugay yıllar sonra bomba bir itirafla döndü - Resim: 4

O dönem bunun nedeni epey araştırılmış ve ortaya bazı iddialar atılmıştı. 

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