Mine Tugay yırtmaçlı derin göğüs dekolteli elbisesiyle büyüledi
Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerin dikkat çeken ismi Mine Tugay, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile dikkat çekti.
Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Mine Tugay, sosyal medya paylaşımları ile dündemden düşmüyor.
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43 yaşında olmasına rağmen hala fit bir vücuda ve güzelliğe sahip olan Mine Tugay, son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.
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Saç ve ten rengi ile ön plana çıkan güzel oyuncu, yırtmaçlı derin göğüs dekolteli mavi elbisesiyle herkesi büyüledi.
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3.5 milyon Instagram takipçisi bulunan Mine Tugay'ın paylaştığı pozlarına on binlerce beğeni geldi.
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