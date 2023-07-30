  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Mine Tugay'dan ''45 oldum'' pozu

Mine Tugay'dan ''45 oldum'' pozu

Ünlü oyuncu Mine Tugay, 45 yaşına girdi. Güzel oyuncunun doğum gününü kutlayan hayranlarına teşekkür ettiği paylaşımına beğeni yağdı.

Mine Tugay'dan ''45 oldum'' pozu - Resim: 1

Ünlü oyuncu Mine Tugay, 45'inci yaş gününü kutladı. 

1 / 83
Mine Tugay'dan ''45 oldum'' pozu - Resim: 2

Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Mine Tugay, doğum gününde çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. 

2 / 83
Mine Tugay'dan ''45 oldum'' pozu - Resim: 3

"OLDUK MU 45'LİK"

Güzel oyuncu paylaşımına, ''Olduk mu 45 lik🔫😅 Bütün doğum günü mesajlarınıza çok teşekkür ederim" notunu ekledi. 

3 / 83
Mine Tugay'dan ''45 oldum'' pozu - Resim: 4

Mine Tugay'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. 

4 / 83