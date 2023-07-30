Mine Tugay'dan ''45 oldum'' pozu
Ünlü oyuncu Mine Tugay, 45 yaşına girdi. Güzel oyuncunun doğum gününü kutlayan hayranlarına teşekkür ettiği paylaşımına beğeni yağdı.
Ünlü oyuncu Mine Tugay, 45'inci yaş gününü kutladı.
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Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Mine Tugay, doğum gününde çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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"OLDUK MU 45'LİK"
Güzel oyuncu paylaşımına, ''Olduk mu 45 lik🔫😅 Bütün doğum günü mesajlarınıza çok teşekkür ederim" notunu ekledi.
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Mine Tugay'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
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