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Mine Tugay'dan havuz başı pozları

Ünlü oyuncu Mine Tugay, havuz başında verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. 44 yaşındaki oyuncu, genç kızlara taş çıkarttı.

Mine Tugay'dan havuz başı pozları - Resim: 1

Oyuncu Mine Tugay, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 

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Mine Tugay'dan havuz başı pozları - Resim: 2

Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Mine Tugay, cesur karelerini takipçileriyle paylaşıyor. 

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Mine Tugay'dan havuz başı pozları - Resim: 3

Şimdilerde tatilin keyfini çıkaran 44 yaşındaki Mine Tugay, havuz başında çektirdiği karelerini paylaştı. 

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Mine Tugay'dan havuz başı pozları - Resim: 4

Oyuncunun fotoğrafına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

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