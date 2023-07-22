Mine Tugay'dan havuz başı pozları
Ünlü oyuncu Mine Tugay, havuz başında verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. 44 yaşındaki oyuncu, genç kızlara taş çıkarttı.
Oyuncu Mine Tugay, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
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Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Mine Tugay, cesur karelerini takipçileriyle paylaşıyor.
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Şimdilerde tatilin keyfini çıkaran 44 yaşındaki Mine Tugay, havuz başında çektirdiği karelerini paylaştı.
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Oyuncunun fotoğrafına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
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