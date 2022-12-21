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Mine Tugay'dan ''İyi geceler'' pozu

Estetiksiz fotoğraflarıyla hayranlarını şaşkına çeviren ünlü oyuncu Mine Tugay, ''İyi geceler'' pozuyla sosyal medyada gündem oldu.

Mine Tugay'dan ''İyi geceler'' pozu - Resim: 1

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına yenisini ekledi.

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Mine Tugay'dan ''İyi geceler'' pozu - Resim: 2

Yatakta verdiği bir pozu takipçileriyle paylaşan Tugay, paylaşımının altına "İyi geceler" notunu düştü.

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Mine Tugay'dan ''İyi geceler'' pozu - Resim: 3

Yakın çekim pozunu yayınlayan ünlü oyuncu, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti.

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Mine Tugay'dan ''İyi geceler'' pozu - Resim: 4

Güzel oyuncunun yatakta makyajlı olması da dikkat çekti.

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