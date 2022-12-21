Mine Tugay'dan ''İyi geceler'' pozu
Estetiksiz fotoğraflarıyla hayranlarını şaşkına çeviren ünlü oyuncu Mine Tugay, ''İyi geceler'' pozuyla sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına yenisini ekledi.
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Yatakta verdiği bir pozu takipçileriyle paylaşan Tugay, paylaşımının altına "İyi geceler" notunu düştü.
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Yakın çekim pozunu yayınlayan ünlü oyuncu, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti.
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Güzel oyuncunun yatakta makyajlı olması da dikkat çekti.
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