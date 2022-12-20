Mine Tugay'ın eski fotoğrafları ortaya çıktı: Meğer estetik güzeliymiş!
Güzelliği ve sosyal medya paylaşımları ile beğeni toplayan Mine Tugay'ın eski fotoğrafları ortaya çıktı.
44 yaşındaki Mine Tugay adeta yaş almayan ünlüler arasında yer alıyor.
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Kusursuz fiziği ve güzelliği ile her zaman dikkatleri çeken Tugay'ın hayran kitlesi de epey büyük.
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Mine Tugay'ın bu güzelliğini ise estetiklere borçlu olduğu iddia edildi.
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Güzel oyuncunun bir fotoğrafı var ki hayranları resmen yıkılacak.
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