Mine Tugay'ın yatak üstünde pozuna beğeni yağdı
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, son olarak yatak üzerinde verdiği pozla gündeme geldi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
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Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Tugay, paylaşımlarına yenilerini ekledi.
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Yatakta verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, sosyal medyada tartışma yarattı.
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28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya gelen Mine Tugay, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki Suna karakteri sayesinde tanındı.
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