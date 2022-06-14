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Mine Tugay'ın yatak üstünde pozuna beğeni yağdı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, son olarak yatak üzerinde verdiği pozla gündeme geldi.

Mine Tugay'ın yatak üstünde pozuna beğeni yağdı - Resim: 1

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. 

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Mine Tugay'ın yatak üstünde pozuna beğeni yağdı - Resim: 2

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Tugay, paylaşımlarına yenilerini ekledi. 

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Mine Tugay'ın yatak üstünde pozuna beğeni yağdı - Resim: 3

Yatakta verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, sosyal medyada tartışma yarattı.

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Mine Tugay'ın yatak üstünde pozuna beğeni yağdı - Resim: 4

28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya gelen Mine Tugay, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki Suna karakteri sayesinde tanındı.

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