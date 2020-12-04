SON DAKİKA
İŞTE MADDE MADDE HAFTASONU UYGULANACAK KORONAVİRÜS YASAKLARI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 04 Aralık 2020 08:53

Mine Tugay'ın pozlarına beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraflarla yine dikkat çekmeyi başardı. Göğüs dekolteli siyah spor elbisesiyle ayna karşısında poz veren Mine Tugay'ın paylaşımına adeta beğeni yağdı.

Mine Tugay'ın pozlarına beğeni yağdı

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde "Şeniz" karakterine hayat veren Mine Tugay, paylaştığı son fotoğraflarla yine gündem oldu.
Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraflarla yine dikkat çekmeyi başardı. Göğüs dekolteli siyah spor elbisesiyle ayna karşısında poz veren Mine Tugay'ın paylaşımına adeta beğeni yağdı.

1/ 12
Mine Tugay'ın pozlarına beğeni yağdı

Instagram hesabından genellikle doğa, yoga, müzik, film fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, son olarak göğüs dekolteli siyah spor elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Fit vücuduyla genç kızlara taş çıkartan Mine Tugay'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

2/ 12
Mine Tugay'ın pozlarına beğeni yağdı

Öte yandan, Mine Tugay'ın paylaşımına takipçileri de yoğun ilgi gösterdi. Bazı takipçilerinin paylaşımın altına yaptığı yorumlar şu şekilde:
- Siz gerçek misiniz Mine Hanım?
- Gözlerimi alamıyorum.- Çok güzelsiniz.
- Mine Tugay ve diğerleri.

3/ 12
Mine Tugay'ın pozlarına beğeni yağdı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimlerine ara verilen ve dün final yapan Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay, uzun bir aradan sonra saç rengini değiştirdi.

4/ 12
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM