Mine Tugay'ın pozlarına beğeni yağdı

Öte yandan, Mine Tugay'ın paylaşımına takipçileri de yoğun ilgi gösterdi. Bazı takipçilerinin paylaşımın altına yaptığı yorumlar şu şekilde:

- Siz gerçek misiniz Mine Hanım?

- Gözlerimi alamıyorum.- Çok güzelsiniz.

- Mine Tugay ve diğerleri.

