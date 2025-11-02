Miras davaları devam eden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan şoke eden iddialar

Babasının vasiyetinde adının geçmemesine tepkisiz kalmayan ve "Bu işin peşini bırakmayacağım" diyen Tuğçe Tayfur'un başvurusu sonrasında Ferdi Tayfur'un mirasına tedbir konuldu. Ferdi Tayfur'un vasiyetine göre; Ferdi Tayfur’un Yalova ve İstanbul’daki bazı taşınmazları; Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışlanmıştı. Marmaris Beldibi’ndeki iki daire ve İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir daire; Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki sekiz villa; LÖSEV’e, Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK’ya bırakılmıştı. Sanatçının diğer mal varlıkları ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve eşi Zeliha Tayfur Bayburt’a miras olarak verilmişti.