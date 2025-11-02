Miras davaları devam eden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan şoke eden iddialar
Türkiye'de arabeskin efsane isimlerinden biri olan ve geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un kızı kızı Tuğçe Tayfur babasının vasiyeti hakkında "7 yeğen fazla para aldı" diyerek yeni iddialarda bulundu.
Arabeskin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 2 Ocak'ta aramızdan ayrılan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından ailesi arasındaki miras anlaşmazlığında yeni perde. Ocak ayında vefat eden ve vasiyeti Şubat ayında açıklanan Ferdi Tayfur'un 3 milyar TL'yi bulduğu iddia edilen mal varlığı ise çok konuşulmuştu.
Babasının vasiyetinde adının geçmemesine tepkisiz kalmayan ve "Bu işin peşini bırakmayacağım" diyen Tuğçe Tayfur'un başvurusu sonrasında Ferdi Tayfur'un mirasına tedbir konuldu. Ferdi Tayfur'un vasiyetine göre; Ferdi Tayfur’un Yalova ve İstanbul’daki bazı taşınmazları; Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışlanmıştı. Marmaris Beldibi’ndeki iki daire ve İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir daire; Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki sekiz villa; LÖSEV’e, Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK’ya bırakılmıştı. Sanatçının diğer mal varlıkları ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve eşi Zeliha Tayfur Bayburt’a miras olarak verilmişti.
Vasiyet listesinde; oğlu Timur Turanbayburt ile sağlığında davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın yer almadığı ortaya çıkmıştı. Tuğçe Tayfur, miras yüzünden akrabalarıyla mahkemelik olmuştu.
Habertürk'te yer alan habere göre; Tuğçe Tayfur Aydın, Maslak'taki bir açılışta basın mensuplarına devam eden dava süreci hakkında konuştu. Aydın; "7 yeğen fazla fazla para kazandı, haksızlıktan dolayı artık susmuyorum" diyerek tepkisini ortaya koydu.