Miray Daner yeni sevgilisiyle teknede sobelendi
Oğulcan Engin'den ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açan oyuncu Miray Daner, sevgilisiyle teknede görüntülendi.
Güzel oyuncu Miray Daner şu sıralar yazın tadını çıkarıyor. Yeni aşka yelken açan oyuncu Seda Sayan'ın oğlundan sonra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olan Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu'yla sevgili oldu.
1 / 15
Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile aşkını kısa bir süre önce bitiren Miray Daner, teknede yeni aşkıyla yakalandı.
2 / 15
Miray Daner ve belediye başkanının oğlu soluğu tekne tatilinde aldı.
3 / 15
Taze aşıklar teknede bir koyda demir atarak romantik anlar yaşadı.
4 / 15