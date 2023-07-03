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Miray Daner yeni sevgilisiyle teknede sobelendi

Oğulcan Engin'den ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açan oyuncu Miray Daner, sevgilisiyle teknede görüntülendi.

Miray Daner yeni sevgilisiyle teknede sobelendi - Resim: 1

Güzel oyuncu Miray Daner şu sıralar yazın tadını çıkarıyor. Yeni aşka yelken açan oyuncu Seda Sayan'ın oğlundan sonra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olan Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu'yla sevgili oldu. 

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Miray Daner yeni sevgilisiyle teknede sobelendi - Resim: 2

Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile aşkını kısa bir süre önce bitiren Miray Daner, teknede yeni aşkıyla yakalandı. 

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Miray Daner yeni sevgilisiyle teknede sobelendi - Resim: 3

Miray Daner ve belediye başkanının oğlu soluğu tekne tatilinde aldı.

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Miray Daner yeni sevgilisiyle teknede sobelendi - Resim: 4

 Taze aşıklar teknede bir koyda demir atarak romantik anlar yaşadı.

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