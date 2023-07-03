Miray Daner yeni sevgilisiyle teknede sobelendi

Güzel oyuncu Miray Daner şu sıralar yazın tadını çıkarıyor. Yeni aşka yelken açan oyuncu Seda Sayan'ın oğlundan sonra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olan Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu'yla sevgili oldu.