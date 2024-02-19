Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say: ''Heyecanla beklediğim an nihayet geldi''
Miss Turkey 2022 yılının birincisi Nursena Say, 71. Miss World Güzellik Yarışması için Hindistan’a gitti.
Miss Turkey 2022 yarışmasının birincisi Nursena Say, 71. Miss World Güzellik Yarışması için Hindistan’a gitti.
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Kampa giren kraliçe adayı, çok heyecanlı olduğunu söyledi.
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Miss Turkey 2022 yarışmasında birinci olarak Türkiye’yi 71. Miss World Güzellik Yarışması’nda temsil etmeye hak kazanan Nursena Say’ın aylardır beklediği geceye çok az kaldı.
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Say, finali 9 Mart’ta yapılacak organizasyon için önceki gün Hindistan’ın Yeni Delhi şehrine uçtu.
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