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  4. Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say: ''Heyecanla beklediğim an nihayet geldi''

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say: ''Heyecanla beklediğim an nihayet geldi''

Miss Turkey 2022 yılının birincisi Nursena Say, 71. Miss World Güzellik Yarışması için Hindistan’a gitti.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say: ''Heyecanla beklediğim an nihayet geldi'' - Resim: 1

Miss Turkey 2022 yarışmasının birincisi Nursena Say, 71. Miss World Güzellik Yarışması için Hindistan’a gitti.

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Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say: ''Heyecanla beklediğim an nihayet geldi'' - Resim: 2

Kampa giren kraliçe adayı, çok heyecanlı olduğunu söyledi.

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Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say: ''Heyecanla beklediğim an nihayet geldi'' - Resim: 3

Miss Turkey 2022 yarışmasında birinci olarak Türkiye’yi 71. Miss World Güzellik Yarışması’nda temsil etmeye hak kazanan Nursena Say’ın aylardır beklediği geceye çok az kaldı.

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Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say: ''Heyecanla beklediğim an nihayet geldi'' - Resim: 4

Say, finali 9 Mart’ta yapılacak organizasyon için önceki gün Hindistan’ın Yeni Delhi şehrine uçtu.

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