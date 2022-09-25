Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say'dan estetik açıklaması

"KENDİMİ DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ YANSITTIM"

Sizce neden siz birinci seçildiniz?

- Beni diğer arkadaşlarımdan öne çıkaran şey kendimi iyi yansıtmamdı. Yani inancımı jüriye iyi yansıttım. Bu sadece podyumda bir dakikalık yürüyüş değil kamp sürecinden geçtik, eğitimler aldık, projelerden bahsettik. Kamp sürecinde de sizin sorduğunuz birçok soruyu karşı tarafa da çok iyi aktardım. Ben her şeyden önce bakışın, gülüşün, yürüyüşün ve kendine olan öz güvenin dışardan çok iyi okunabildiğini düşünüyorum. Sorulan sorulara baskı altında nasıl cevap verebiliyorsunuz, hal ve hareketlerin nasıl gibi durumlara da dikkat ediyorlar. Her jüri üyesinin değerlendirme kriteri farklıydı ve bunların toplamında bir bütün oluştu. Bu şekilde ön plana çıktım.