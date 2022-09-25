Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say'dan estetik açıklaması
Miss Turkey 2022'de birinci seçilerek tescilli güzel olan ve Miss World'de başarı elde edeceğini vurgulayan Nursena Say (24) merak edilen soruları yanıtladı.
"ÜNİVERSİTE İÇİN İSTANBUL'A GELDİM"
Miss Turkey'de birinci olarak Türkiye'nin yeni tescilli güzeli oldunuz. Medyada hakkınızda kısıtlı bilgiler var, öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
- 9 Mayıs 1998 doğumluyum. 24 yaşındayım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. 2021 yılında mezun oldum. Yaklaşık bir yıllık mimarlık deneyimimim var. Eğitim hayatıma Mersin'de başladım. Mersin'liyim, orta öğretim ve lise eğitimim burada tamamladım. Sonrasında üniversite için İstanbul'a geldim.
"NEREDE HANGİ TARİHİ ESER VAR BİLİYORUM"
Neden mimarlık tercih ettiniz, bu alanda kariyerinize devam edecek misiniz?
- Küçüklüğümden beri istiyordum. Hep bir şeyler çizme, tasarlama ve üretme eğilimindeydim. Bebeklerime kıyafet ve çizimler yaparak başladım. Birinci tercihim Mimar Sinan'dı. Şehrin mimarlık eğitimini beslediğini düşündüğüm için İstanbul'da okumak istedim. Eğitim alırken karış karış İstanbul'u gezdim, nerede hangi tarihi eser var biliyorum. Müze ve sergi gezmeyi çok seviyorum. Yurtdışına çıkma amacım da eserleri görmek. Çocukluğumu da tasarımlarla geçirdim. Çok emek verdim bu alan kariyerimde her zaman olacak.
"YARIŞMA ÖNCESİ DİSİPLİNE GİRDİM"
Miss Turkey'e katılma nedeniniz neydi, başvuru süreciniz nasıl gerçekleşti?
- Klasik olacak belki ama etrafımdan "Nursena, katılsana" gibi yorumlar alıyordum. Birinci önceliğim üniversiteyi bitirmekti. 'Neden 24 yaşında katıldın?' gibi bir soru gelirse ben herkese bunu söylüyorum. Katılmak için kendimi hazırladım. Beslenme ve spor anlamında disipline girdim, düzenli ve sağlıklı beslendim. Emin olduğumda yakın çevremle de paylaşarak onların gücü ve kendi inancımla bu yola girdim.
"KENDİMİ DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ YANSITTIM"
Sizce neden siz birinci seçildiniz?
- Beni diğer arkadaşlarımdan öne çıkaran şey kendimi iyi yansıtmamdı. Yani inancımı jüriye iyi yansıttım. Bu sadece podyumda bir dakikalık yürüyüş değil kamp sürecinden geçtik, eğitimler aldık, projelerden bahsettik. Kamp sürecinde de sizin sorduğunuz birçok soruyu karşı tarafa da çok iyi aktardım. Ben her şeyden önce bakışın, gülüşün, yürüyüşün ve kendine olan öz güvenin dışardan çok iyi okunabildiğini düşünüyorum. Sorulan sorulara baskı altında nasıl cevap verebiliyorsunuz, hal ve hareketlerin nasıl gibi durumlara da dikkat ediyorlar. Her jüri üyesinin değerlendirme kriteri farklıydı ve bunların toplamında bir bütün oluştu. Bu şekilde ön plana çıktım.