Miss Turkey 2022 birincisi, Türkiye'nin en güzel kızı Nursena Say'ın Instagram paylaşımları büyüledi
Uzun süredir heyecanla beklenen ve dün akşam sonuçlanan Miss Turkey 2022 güzellik yarışmasında Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Nursena Say'ın sosyal medya paylaşımları dikkatleri üzerine çekti.
Uzun süredir heyecanla beklenen Miss Turkey 2022 tamamlandı. Miss Turkey 2022 finalistleri ardından tacı alacak isim için 20 isim podyuma çıktı.
Birbirinden başarılı ve iddialı Miss Turkey adayları, sahnede kısa bir mülakattan geçti. Jüri üyeleri ise kararlarını açıkladı.
1 / 23
Yarışmada 19 numarayla yer alan Nursena Say, Miss Turkey 2022 finalinde birinci seçildi.
2 / 23
Bu gelişme sonrası Miss Turkey birincisi Nursena Say ile ilgili detaylar merak konusu oldu.
3 / 23
Miss Turkey 20225 birincisi Nursena Say hayatı ve biyografisi ile ilgili tüm bilgileri sizler için derledik.
4 / 23