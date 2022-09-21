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  4. Miss Turkey 2022 birincisi, Türkiye'nin en güzel kızı Nursena Say'ın Instagram paylaşımları büyüledi

Miss Turkey 2022 birincisi, Türkiye'nin en güzel kızı Nursena Say'ın Instagram paylaşımları büyüledi

Uzun süredir heyecanla beklenen ve dün akşam sonuçlanan Miss Turkey 2022 güzellik yarışmasında Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Nursena Say'ın sosyal medya paylaşımları dikkatleri üzerine çekti.

Miss Turkey 2022 birincisi, Türkiye'nin en güzel kızı Nursena Say'ın Instagram paylaşımları büyüledi - Resim: 1

Uzun süredir heyecanla beklenen Miss Turkey 2022 tamamlandı. Miss Turkey 2022 finalistleri ardından tacı alacak isim için 20 isim podyuma çıktı. 

Birbirinden başarılı ve iddialı Miss Turkey adayları, sahnede kısa bir mülakattan geçti. Jüri üyeleri ise kararlarını açıkladı.

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Miss Turkey 2022 birincisi, Türkiye'nin en güzel kızı Nursena Say'ın Instagram paylaşımları büyüledi - Resim: 2

Yarışmada 19 numarayla yer alan Nursena Say, Miss Turkey 2022 finalinde birinci seçildi.

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Miss Turkey 2022 birincisi, Türkiye'nin en güzel kızı Nursena Say'ın Instagram paylaşımları büyüledi - Resim: 3

Bu gelişme sonrası Miss Turkey birincisi Nursena Say ile ilgili detaylar merak konusu oldu. 

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Miss Turkey 2022 birincisi, Türkiye'nin en güzel kızı Nursena Say'ın Instagram paylaşımları büyüledi - Resim: 4

Miss Turkey 20225 birincisi Nursena Say hayatı ve biyografisi ile ilgili tüm bilgileri sizler için derledik.

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