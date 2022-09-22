Miss Turkey etkinliğine katılan Şevval Şahin, Şeyma Subaşı'na benzetildi
Miss Turkey 2018 kraliçesi Şevval Şahin, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz dönemde özel hayatıyla ve sürekli İngilizce konuşmasıyla gündeme gelen isim, son olarak Miss Turkey paylaşımıyla konuşuldu.
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Geçtiğimiz günlerde Miss Turkey 2022 kampına ziyarete giden isim, sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya devam ediyor.
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Şahin, yeni adayları ziyaret ederek paylaşımda bulunmuş ve "Miss Turkey’nin kalbimde çok ayrı bir yeri var ve bugün eski anılarım baby halim aklıma gelip durdu.
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Şevval Şahin'in takipçileri ünlü mankeni Şeyma Subaşı'na benzeterek "Oha Şeyma sandım", "Şeyma Subaşı'na benzettim, doktorları aynı galiba" gibi yorumlarda bulundu.
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