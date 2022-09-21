Miss Turkey gecesine Pınar Altuğ'un dekolteli kıyafeti damga vurdu
Miss Turkey birincisi dün gece muhteşem bir törenle belli olurken törene Pınar Altuğ kıyafetiyle damga vurdu.
Miss Turkey birincisi belli oldu. Nursena Say Türkiye güzeli olurken, ikinci Aleyna Şirin, üçüncü Selin Erberk oldu.
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Pınar Altuğ, siyah dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı.
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Altuğ o kadar çok beğenildi ki görenler "Miss Turkey güzellerini gölgede bırakmış" dedi.
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'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ, bu rolle hafızalara kazındı. Çocuklar Duymasın ile şöhretine şöhret katan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, güzelliği ile mest etti.
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