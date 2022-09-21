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  4. Miss Turkey gecesine Pınar Altuğ'un dekolteli kıyafeti damga vurdu

Miss Turkey gecesine Pınar Altuğ'un dekolteli kıyafeti damga vurdu

Miss Turkey birincisi dün gece muhteşem bir törenle belli olurken törene Pınar Altuğ kıyafetiyle damga vurdu.

Miss Turkey gecesine Pınar Altuğ'un dekolteli kıyafeti damga vurdu - Resim: 1

Miss Turkey birincisi belli oldu. Nursena Say Türkiye güzeli olurken, ikinci Aleyna Şirin, üçüncü Selin Erberk oldu. 

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Miss Turkey gecesine Pınar Altuğ'un dekolteli kıyafeti damga vurdu - Resim: 2

Pınar Altuğ, siyah dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı. 

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Miss Turkey gecesine Pınar Altuğ'un dekolteli kıyafeti damga vurdu - Resim: 3

Altuğ o kadar çok beğenildi ki görenler "Miss Turkey güzellerini gölgede bırakmış" dedi. 

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Miss Turkey gecesine Pınar Altuğ'un dekolteli kıyafeti damga vurdu - Resim: 4

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ, bu rolle hafızalara kazındı. Çocuklar Duymasın ile şöhretine şöhret katan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, güzelliği ile mest etti.

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